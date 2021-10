De mazen waar corona door kon glippen: ongevaccineerde kinderen spelen mee, maar dan zijn er nog zes gaten in onze verdediging

De coronacijfers schieten weer de hoogte in, terwijl we dachten dat we er nu echt wel van af waren. Maar al voor de vierde keer lijkt het virus ons te snel af. En dat ondanks alle maatregelen die er waren genomen, ondanks alle opgetrokken muren. Er zijn dan ook verschillende gaten in onze verdediging, waar het virus toch nog door kon glippen. “Een vals gevoel van veiligheid.”