Premier Alexander De Croo (Open VLD) roept maandagavond zijn vicepremiers samen in een poging de vierde coronagolf nog enigszins in te dammen. Komen bijna zeker terug: een mondmaskerplicht in binnenruimtes en verplicht telewerken. Een lockdown in de zin van een sluiting van sectoren ligt niet op tafel. “Maar we raden iedereen aan voorzichtiger te zijn.”