Weyts steunt oproep om scholen open te houden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) schaart zich helemaal achter de oproepen vanuit het onderwijs om de scholen niet te laten sluiten voor een paar besmettingen. Onder meer Tine Temmerman, directeur van de Vrije Basisschool in Vichte, richtte zich na een tumultueuze week in haar school tot de regeringen. Nadat er eerst een aantal klassen dichtgingen doordat enkele leerlingen positief hadden getest, moest vrijdag uiteindelijk de hele basisschool sluiten. “Huilende ouders die geen opvang hebben, kinderen die na twee weken quarantaine opnieuw thuis moeten blijven, … de school sluiten is echt niet oké.”

Temmerman vraagt zich samen met pediaters, artsen en CLB’s af of de manier van werken nog verantwoord is. “Hoeveel keer zullen we deze winter de scholen moeten sluiten? Beste ministers, neem alsjeblieft weer maatregelen die ervoor zorgen dat de kinderen les kunnen volgen. Zij hebben recht op onderwijs.” Weyts zet zich op dezelfde lijn en zegt de steun te hebben gekregen van de Vlaamse regering om die maatregelen te nemen. “Ik zal dat standpunt verdedigen op het overleg met de ministers van Volksgezondheid.” Die komen woensdag samen.

(hca, pma)