Vader van Halyna Hutchins: “Alec Baldwin niet verantwoordelijk voor haar dood, dit is schuld van assistenten”

De vader van Halyna Hutchins, die per ongeluk doodgeschoten werd door Alec Baldwin op de filmset van ‘Rust’, zegt dat hij de acteur niet verantwoordelijk houdt voor haar dood. “Dit is de verantwoordelijkheid van de rekwisietenmensen.” Er waren al eerder klachten over de assistent-regisseur die Baldwin het wapen gaf. Hij werd meteen met de vinger gewezen in de noodoproep na het incident.

Alec Baldwin was “hysterisch en absoluut ontroostbaar voor uren” nadat hij op de filmset van Rust per ongeluk director of photography Halyna Hutchins doodschoot en regisseur Joel Souza verwondde. Dat zegt een bron aan het blad People. De acteur “annuleert andere projecten”, zou “wat tijd nemen voor zichzelf” en proberen weer tot zichzelf te komen door tijd met zijn familie door te brengen.

Baldwin woonde vrijdagavond een private wake bij met Hutchins’ echtgenoot en zoon en werd de volgende ochtend ook bij hun hotel gezien, hen knuffelend.

De vader van Hutchins, Anatoly Androsovych (66), vertelt aan The Sun dat de familie kapot is van de dood van de cameraregisseur. Zeker haar negenjarige zoontje Andros. “De kleine jongen is heel zwaar getroffen. Hij is verloren zonder zijn moeder. Hij was ongelofelijk close met haar en viel stil toen hem verteld werd dat ze dood was. Matt (de man van Hutchins en vader van Andros, red.) was heel bezorgd omdat de jongen zich in zichzelf terugtrok en geen woord kon zeggen voor twee dagen. Zijn vader is er nu in geslaagd om wat woorden uit hem te krijgen, maar het effect is verwoestend.”

Matt Hutchins overweegt juridische stappen. “Deze tragedie heeft een mooie, perfecte familie kapotgemaakt; iedereen die hen kent is kapot van droefheid”, zegt Anatoly Androsovych. “We kunnen nog altijd niet geloven dat Halyna dood is, en haar moeder wordt gek van verdriet. Maar ik houd Alec Baldwin niet verantwoordelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de rekwisietenmensen die met de vuurwapens omgaan.”

Klachten over assistent: “Motherfucker”

Het politieonderzoek focust zich op de 24-jarige wapenverantwoordelijke Hannah Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls. Halls zou aan Alec Baldwin gezegd hebben dat het wapen ‘koud’ is, wat betekent dat het geladen is met losse flodders en veilig om te gebruiken. Hij had het wapen eigenlijk nog een laatste keer moeten controleren, maar dat zou hij niet gedaan hebben.

Tijdens een noodoproep werd hij meteen met de vinger gewezen. Script supervisor Mamie Mitchell, die zei dat twee mensen geraakt waren, vloekte daarin over Halls: “Die fucking assistent-regisseur die tegen me riep bij de lunch, vragend over herzieningen, die motherfucker. Hij moet de geweren controleren. Hij is verantwoordelijk.”

Voor het incident waren er al spanningen op de set, en er waren ook eerder al klachten over de ervaren assistent-directeur. Zo werkte pyrotechnicus Maggie Goll in 2019 met de vijftiger samen op de set van de Hulu-serie Into the dark en verklaarde aan verschillende Amerikaanse media dat Halls steevast veiligheidsbriefings negeerde of ze lacherig afhaspelde. “Geen nooduitgangen, brandwegen,… Hij was gewoonweg niet in staat om een veilige werkomgeving te garanderen.” Halls liet meer dan eens na om aan te kondigden dat er vuurwapens op de set waren én zou ooit ­geweigerd hebben opnames stil te leggen nadat een pyrotechnicus ernstig gewond was geraakt.

CNN sprak nog met een andere medewerker, die anoniem wou blijven. Die bevestigde Golls verhalen en verklaarde dat Halls ­geïrriteerd reageerde omdat een wapen op de set gedubbel­checkt moest worden. Nochtans een noodzakelijke procedure omdat de actrice het wapen op haar eigen hoofd moest richten en de trekker overhalen. Nog volgens Goll deed ze meerdere malen haar beklag, onder meer bij een vakbond die de belangen van regisseurs behartigt, maar ze kreeg steeds nul op het rekest.

Productiehuis Rust Movie Productions LLC zal een intern onderzoek voeren en de procedures evalueren. Baldwin was coproducer.

Eerbetonen

Afgelopen weekend werd zowel in Los Angeles als in Albuquerque een wake gehouden voor Hutchins. Medewerkers van de filmindustrie eisten er veiligere omstandigheden op sets.

Enkele producties, waaronder de Amazon Prime-reeks The Boys en The Rookie van ABC, kondigden intussen aan dat ze stoppen met het gebruik van echte wapens. In plaats van geweren met losse flodders zullen ze voortaan nepwapens gebruiken en dan met de computer lichtflitsen toevoegen.

Het American Film Institute (AFI) heeft intussen een beurs opgericht ter nagedachtenis van Halyna Hutchins. Haar man Matt Hutchins bedankte haar “vrienden en mentors bij AFI”. Acteur Jensen Ackles, een van de hoofdrolspelers in Rust, die aanwezig zou geweest zijn tijdens het incident, liet via Instagram weten dat hij en zijn vrouw al een schenking deden aan de beurs. Dat zei hij bij een eerbetoon aan Hutchins naast enkele foto’s vanop de set.

“Dit was een tragedie van epische proporties die we allemaal nog aan het verwerken zijn”, aldus de acteur. “Eerder vorige week vertelde ik Halyna nog hoe geweldig ik haar vond. Ik vertelde haar hoe ongelooflijk ik haar cameraopnames vond en hoe opwindend het was om haar en haar team te zien werken. Echt waar. Ze lachte en zei dank je wel en gaf me een knuffel. Ik zal voor altijd dankbaar zijn dat we dat moment hadden. Ze had een pit en passie die de hele crew van boven tot onder infecteerde. Ze was een inspiratie.”

“Mijn hart en gebeden gaan uit naar Halyna’s man, zoon en de rest van haar familie. Er zijn gewoon niet genoeg woorden om uit te drukken wat een immens verlies dit is. Ze zal enorm gemist worden door iedereen die haar kende en bewonderde.”

Donald Trump Jr.

Intussen gebruikt Donald Trump Junior, zoon van oud-president Donald Trump, Instagram om Alec Baldwin aan te vallen en uit te lachen. Hij heeft het over “big karma” voor de “anti-gun nut” (anti-geweer gek), die Donald Trump imiteerde in de sketchshow Saturday Night Live. Don Jr. heeft zelfs T-shirts aan zijn webshop met merchandising toegevoegd met daarop “Guns don’t kill people, Alec Baldwin kills people” (Geweren doden geen mensen, Alec Baldwin doodt mensen).