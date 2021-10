Veel overlast door regen aan westkust VS: stroomuitval en geblokkeerde wegen

Een zware regenstorm die sinds het weekend over de westkust van de Verenigde Staten trekt, veroorzaakt veel overlast. In de staten Californië, Oregon en Washington zitten zo’n 350.000 gezinnen zonder stroom. Ook zijn wegen geblokkeerd door overstromingen en modderlawines. De regenbuien houden maandag aan.

Vooral Californië heeft het zwaar te verduren. De staat heeft dit jaar de zwaarste bosbranden uit zijn geschiedenis gezien en meer dan 700.000 hectare natuurgebied is verwoest. In de afgebrande gebieden leidt de regen nu tot overstromingen en modderstromen, waardoor verschillende snelwegen zijn gesloten. In San Francisco en de Californische hoofdstad Sacramento staan straten onder water en zijn elektriciteitspalen omgewaaid.

Maandag trekt het regenfront verder naar het zuiden, in de richting van Los Angeles. In de Sierra Nevada valt maandag mogelijk meer dan 25 centimeter regen.