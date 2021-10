Colombia bereidt uitlevering drugsbaron “Otoniel” aan VS voor

Er loopt een uitleveringsbevel tegen de 50-jarige drugsbaron, verklaarde minister van Defensie Diego Molano in een interview met de krant El Tiempo. De Amerikanen beloofden een beloning van 5 miljoen dollar voor de vangst van “Otoniel”.

Zowat 700 agenten en soldaten namen deel aan de arrestatie-operatie in de jungle in het noordwesten van het land. De Colombiaanse president Ivan Duque zei dat de arrestatie “de grootste slag deze eeuw” was tegen de drugssmokkel in zijn land.

Ondanks vijftig jaar oorlog tegen drugs, met steun van de Verenigde Staten, blijft Colombia wel de belangrijkste producent van cocaïne ter wereld.

