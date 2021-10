Brusselse meerderheidspartijen wil af van overlast van ‘strooisteps’

De Brusselse meerderheidspartijen Groen, Ecolo, PS, DéFi en Open VLD dienen een voorstel van ordonnantie in om paal en perk te stellen aan de overlast van deelsteps of ‘strooisteps’.

Deelsteps zorgen nu vaak voor ergernissen en gevaarlijke situaties voor gebruikers van voet- en fietspaden. Ook de operatoren zelf stellen dat vast. In de toekomst worden gebruikers verplicht deelsteps in dropzones te parkeren, en wordt de snelheid in voetgangerszones begrensd. Er komt ook een strengere handhaving. “Met dit aangescherpt wetgevend kader zorgen we voor meer duidelijkheid en een veiligere openbare ruimte voor alle weggebruikers”, aldus Groen-fractieleider Arnaud Verstraete. Ook elektrische deelfietsen vallen onder de nieuwe wetgeving.

In de toekomst kan de wegbeheerder – Gewest of gemeente – striktere parkeerregels vastleggen. De aanpassing in de wettekst laat verschillende opties toe naargelang de situatie. De wegbeheerder kan met de verdelers van deelsteps en -fietsen dropzones vastleggen. Die dropzones moeten op maximum 150 meter wandelafstand te vinden zijn. Als de rit buiten die zone afgesloten wordt, blijft de betaling doorlopen, zoals ook in Parijs het geval is.

Waar er zich nu geen problemen stellen, kunnen gemeentes ervoor kiezen om de huidige situatie te behouden, dat wil zeggen dat je een deelstep overal mag parkeren, zolang je de wegcode respecteert en de step ergens achterlaat zonder anderen te hinderen of in gevaar te brengen.

Lokale besturen kunnen nog steeds in overleg met het Gewest parkeren verbieden in bepaalde zones zoals de Grote Markt. Fout geparkeerde steps kunnen onmiddellijk verwijderd worden. De verdeler riskeert een boete, die hij eventueel kan verhalen op de gebruiker. In voetgangerszones kan de snelheid beperkt worden tot stapvoets.

“Steps zijn steeds populairder en bieden een interessante aanvulling op andere vervoersmiddelen. Vandaag veroorzaken ze echter vaak hinder voor voetgangers en fietsers, omdat ze slecht geparkeerd staan of omdat ze te snel rijden in voetgangerszones. Met deze aangepaste wetgeving kunnen gebruikers van de voordelen van de step blijven genieten en maken we tegelijk de openbare ruimte veiliger en aangenamer voor iedereen”, stelt Verstraete.