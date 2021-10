Politieman raakt gewond bij achtervolging van autodief in Sint-Gillis

Een inspecteur van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene is zaterdag gewond geraakt toen hij in Sint-Gillis een autodief wilde tegenhouden. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de politiezones Brussel Zuid en Brussel Hoofdstad/Elsene. Volgens de krant zou de dader een bijtend product in het gezicht van de politieman hebben gegooid, maar dat wordt voorlopig niet bevestigd.

Het incident vond zaterdagochtend plaats toen de inspecteur op weg was naar zijn werk. Onderweg merkte hij in Sint-Gillis een verdachte persoon op, die vermoedelijk een auto probeerde te stelen. De inspecteur probeerde de verdachte tegen te houden, maar raakte daarbij gewond.

“Onze ploegen waren op dat moment in aantocht”, zegt Sarah Frederickx van de zone Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst). “Toen de man tussenbeide is gekomen, is hij inderdaad gewond geraakt. Hoe dit precies gebeurde, is voorlopig niet duidelijk.”

Ook de woordvoerder van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene, waar de politieman tewerk is gesteld, kan enkel bevestigen dat de man gewond raakte bij een interventie.