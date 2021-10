Amnesty International sluit kantoren in Hongkong uit angst voor represailles

Amnesty International sluit zijn kantoren in Hongkong. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie maandag. Het is volgens de organisatie “effectief onmogelijk” om vrij in Hongkong te opereren “zonder angst voor represailles van de overheid”.

Sinds de veiligheidswet in juni vorig jaar door Peking werd ingevoerd, als een reactie op soms gewelddadige protesten tegen de lokale autoriteiten, zijn de vrijheden in Hongkong steeds meer onder druk komen te staan. Hongkong was nochtans lang een ideale regionale basis voor internationale maatschappelijke organisaties, klinkt het nog.

Amnesty International heeft twee kantoren in Hongkong: de plaatselijke afdeling en het regionale hoofdkantoor voor Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan. De lokale afdeling sluit op 31 oktober en het regionale kantoor eind 2021.

In de zomer van 2020 voerde Peking een draconische nationale veiligheidswet in voor Hongkong, die de politieke rechten van de bevolking sterk inperkte. De wet legt strenge straffen op voor elk misdrijf dat China beschouwt als staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging. Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty, hekelen dat de omschrijving van de overtredingen te vaag is.

Sinds Peking de wet invoerde, zijn belangrijke kopstukken van de prodemocratische beweging vastgezet en vrijheden beperkt. Ook beëindigde het de protestgolf die in het voorjaar van 2019 van de grond kwam. Die was gericht tegen de autoriteiten en voor meer democratie.