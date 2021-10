Armin Laschet treedt af als premier van Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

De premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, is afgetreden. De christendemocraat wordt dinsdag lid van de Bondsdag in Berlijn. Hij heeft gezegd “een enkele reis” naar Berlijn te nemen, en zegt de regionale politiek dus vaarwel.

Laschet deed als leider van de christendemocraten een gooi naar het bondskanselierschap, maar hij leed in september bij de verkiezingen een grote nederlaag.

De 60-jarige Laschet werd in juni 2017 premier van de deelstaat die met achttien miljoen inwoners de meeste inwoners van alle deelstaten heeft. Het is ook de belangrijkste economische regio die goed is voor meer dan een vijfde van de Duitse economie.

Het parlement van Noordrijn-Westfalen kiest naar verwachting de 46-jarige christendemocratische regiominister van Transport, Hendrik Wüst, als nieuwe premier. Wüst is een jurist die opgroeide in Rhede, vlak bij de Duitse stad Bocholt en vlak bij de Nederlandse grens.