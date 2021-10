Zedelgem

Twee werknemers van Case New Holland (CNH) in Zedelgem zijn op staande voet ontslagen. Een drugshond trof namelijk drugs in hun lockers aan. “Wij waren intern getipt over ongeoorloofde transacties op de werkvloer”, zegt HR-manager Luc Nauwynck. “Dus hebben we als bedrijf onze verantwoordelijkheid genomen.”