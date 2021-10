Jogger in de buik getrapt omdat ze in de weg liep: man uit Kampenhout al voor 16de (!) keer veroordeeld voor slagen en verwondingen

Een man uit Kampenhout is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden omdat hij in november 2020 een vrouwelijke jogger had geschopt. Het was allesbehalve de eerste keer dat de man zich schuldig maakte aan dergelijke feiten: hij liep eerder al 22 correctionele veroordelingen op, waarvan 15 voor slagen en verwondingen.

Het laatste incident deed zich voor op 20 november 2020 toen de man, S. D, op weg was met de fiets. Hij kwam daarbij een jogster tegen die naar zijn gevoel blijkbaar in de weg liep, want toen hij even later dezelfde jogster kruiste, wierp hij zijn fiets tegen de grond, trapte haar in de buik en dreigde ermee haar nog meer toe te takelen als ze niet verdween.

S. D. zette vervolgens zijn weg verder, maar kon al snel opgepakt worden. De jogster was immers een politieagente die meteen na de feiten haar echtgenoot verwittigde en een goede persoonsbeschrijving kon geven. Die echtgenoot, eveneens een politieagent, belde daarop de collega’s van de politiezone Kastze, die S. D. inrekenden.

16de veroordeling

Het parket Halle-Vilvoorde tilde maandag zwaar aan de feiten. Niet alleen omdat de jogster drie weken arbeidsongeschikt was, maar ook en vooral omdat S. D. al voor de 16de maal vervolgd werd voor slagen en verwondingen.

De verdediging schermde met een recente veroordeling voor een ander incident, en pleitte ervoor dat de straf met probatie-uitstel die toen was opgelegd, ook zou gelden voor de feiten in Kampenhout. De rechtbank ging daar niet op in, en legde S. D. een nieuwe gevangenisstraf van 8 maanden op.