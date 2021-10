Herinvoering van maatregelen ligt op tafel, “maar met mondmaskers en telewerk alleen komt het niet goed”

Opnieuw een mondmasker dragen in de winkel en zo veel mogelijk van thuis werken. Vandaag buigen premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn vicepremiers zich over de herinvoering van die maatregelen. Het doel? De vierde golf beperken en de sluiting van verschillende sectoren vermijden. “Maar het zijn niet die twee dingen die ervoor zullen zorgen dat alles opnieuw in orde komt”, zegt infectioloog Erika Vlieghe (UZ Antwerpen).