Aangeslagen eigenaar van restaurant Lux na brand: “Zulke grote vlammen! Ik sta versteld van hoe snel het allemaal ging”

Peter Van Hulle, mede-eigenaar van restaurant Lux en het in aanbouw zijnde hotel ernaast, is nog aangeslagen na de brand die zondag woedde op de werf op het Eilandje. “We weten niet wat de brand veroorzaakte. Het is een werfongeval. De brand vertraagt het project, maar gelukkig raakte niemand gewond of erger.”

“Het was een medewerker van ons restaurant Mon, op de hoek van de Adriaan Brouwerstraat en de Korte Zeevaartstraat, die de brand opmerkte en alarm sloeg. De brandweer was zeer snel ter plaatse en toch breidde de brand nog uit. Ik sta versteld van de snelheid waaraan het zich allemaal afspeelde. En het vuur: zulke grote vlammen!”, aldus Van Hulle die nog steeds onder de indruk is.

Mede-eigenaar van restaurant Lux Peter Van Hulle — © pdr

“Maar gelukkig speelde alles zich af op een werf en niet in het restaurant. Stel je voor. Dan hadden er mensen in het pand geweest. Nu gelukkig niet.”

Over de oorzaak van de brand tast Peter Van Hulle compleet in het duister. “Een verzekeringsagent zei dat een smeulende of gloeiende metaalsplinter uren of dagen later voor een ontbranding kan zorgen. Ik weet het niet.”

Het restaurantgebouw liep ernstige schade op. — © Patrick De Roo

Hotel

Over de schade kan de eigenaar evenmin veel zeggen. “De constructie is veilig verklaard door de ingenieur van de stad. Daar lopen we geen vertraging mee op. Maar de complete binnenkant van restaurant Lux is verwoest door vuur en water. De meubels hadden we voor de start van de werken al elders opgeborgen.”

Restaurant Lux wordt verbouwd, omdat Van Hulle en zijn partner ernaast een hotel bouwen. Nieuwbouw en Lux zouden met elkaar worden verbonden, en aan de andere kant van het restaurant zou nog een tweede restaurant de deuren openen. “Die werken gaan verder zoals gepland, alleen kan ik nu nog niet zeggen hoeveel vertraging alles oploopt. We hadden gemikt op een opening met Pasen. Ik weet niet of we dat halen”, besluit de restauranteigenaar.