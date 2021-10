Ultralage-emissiezone in Londen fors uitgebreid

De stad Londen heeft de ultralage-emissiezone, het gebied waar een verkeersheffing geldt voor oudere en meer vervuilende voertuigen, maandag gevoelig uitgebreid. De bedoeling is om de luchtvervuiling in de Britse hoofdstad beter aan te pakken.

De ultralage-emissiezone in Londen werd in april 2019 ingevoerd. Tot nu toe was de maatregel enkel in het centrum van de stad van toepassing. Maar voortaan wordt dat gebied uitgebreid tot maar liefst het achttienvoudige. Bestuurders van benzinewagens die niet voldoen aan de Euro 4-norm of dieselwagens die niet aan de Euro 6-norm voldoen, zullen voortaan 12,50 pond (14,80 euro) per dag moeten betalen als ze de ultralage-emissiezone willen binnenrijden. Bij overtredingen bedraagt de boete 160 pond (190 euro), maar dat bedrag wordt gehalveerd wanneer er binnen de twee weken wordt betaald.

Volgens burgemeester Sadiq Khan zal de uitbreiding het mogelijk maken om de CO2-uitstoot in het eerste jaar met meer dan 100.000 ton te verminderen, wat overeenkomt met 60.000 voertuigen die in de hoofdstad uit het verkeer worden gehaald. “Niets doen was geen optie”, zo verklaart Khan aan de Britse omroep BBC. Hij wijst erop dat de armste inwoners van de stad en de etnische minderheden het zwaarst getroffen worden door de gevolgen van de luchtvervuiling. Volgens het stadsbestuur zijn in 2019 zowat 4.000 inwoners van Londen vroegtijdig overleden als gevolg van luchtvervuiling.