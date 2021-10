Opnieuw onderzoek naar energieleverancier Mega na klachten

De economische inspectie opent voor de tweede keer in een jaar tijd een onderzoek naar energieleverancier Mega. Dat meldt ‘VTM Nieuws’.

Eerder deze maand had Test Aankoop al een klacht ingediend bij de economische inspectie omdat Mega aan klanten hogere voorschotfacturen oplegde, zelfs aan klanten met een vast tarief. De consumentenorganisatie had daarover in september alleen al 350 klachten ontvangen.

“Op 7 oktober heb ik samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) een onderzoek gevraagd door de economische inspectie naar de praktijken van Mega. Het onderzoek is nu lopende”, klinkt het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Het is al de tweede keer dat de inspectie een onderzoek opent naar de lowcost-energieleverancier. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf een monsterboete opgelegd van meer dan 100.000 euro wegens misleidende praktijken. Zo tekenden klanten een goedkoop contract, maar het jaar erop werd dat stilzwijgend overgezet naar een veel duurder.