Kind van “ongeveer 5 jaar” omgekomen op migrantenboot richting Canarische Eilanden

Een kind van “ongeveer 5 jaar” is dood aangetroffen op een migrantenboot die onderweg was naar de Canarische Eilanden. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag meegedeeld. Op diezelfde boot bevonden zich ook twee baby’s en een twintigtal vrouwen.

In totaal bevonden zich een vijftigtal migranten uit Sub-Sahara-Afrika op de boot, die zondagavond in veiligheid werd gebracht ten zuidoosten van Gran Canaria, meldde de Spaanse kustwacht aan het Franse persagentschap AFP.

De overige kinderen aan boord – twee baby’s, twee kinderen van zes en een van zeven jaar – werden samen met twee volwassenen per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze ernstige symptomen van uitdroging of onderkoeling vertoonden. Voor een ander kind kwam alle hulp te laat.

Sinds het begin van het jaar zijn al 887 migranten, onder wie 60 kinderen, om het leven gekomen in een poging om per boot de Canarische Eilanden te bereiken. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn tussen 1 januari en 15 oktober 2021 14.720 migranten aangekomen op de Canarische Eilanden. Dat is bijna twee keer zoveel als een jaar eerder.