Twee verdachten van agressie op Manchester City-fan op parking blijven aangehouden

De twee verdachten van de agressie op de Manchester City-fan op een snelwegparking langs de E40 in Drongen vorige week blijven aangehouden. Dat besliste de Gentse raadkamer maandag.

De 63-jarige Guido De Pauw raakte vorige week zwaargewond nadat hij als fan van Manchester City het slachtoffer werd van agressie op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. Toen hij in de shop van de snelwegparking in Drongen stond aan te schuiven voor een broodje, namen de vijf zijn City-sjaal af. Toen hij zijn sjaal terugeiste, sloeg een Club-supporter hem neer.

Na het incident werden vijf mannen opgepakt. Twee ervan, de 23-jarige Yorben S. die de duw of slag gaf en de 25-jarige man uit Aarschot die de sjaal afnam, werden vorige week aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Gent besliste maandag om hun aanhouding te verlengen. De drie andere verdachten blijven vrij onder strikte voorwaarden.

Guido De Pauw is nog niet ontwaakt uit zijn coma. De dokters vermoeden dat de man ook blijvende hersenschade zal overhouden aan de aanval. Om hem een hart onder de riem te steken, warmde Manchester City dit weekend voor de match tegen Brighton op met shirts met daarop ‘We’re with you Guido.’ Trainer Pep Guardiola verschijn vrijdag al met deze t-shirt op persconferentie voor de match.

