10 arrestaties en 13 huiszoekingen in groot drugsonderzoek na Operatie Sky

De federale gerechtelijk politie heeft maandag 10 personen gearresteerd tijdens een gerechtelijke actie. Zes personen werken of hebben gewerkt voor een havenbedrijf. Het Antwerps parket stelt dat informatie uit ontsleutelde berichten van Operatie Sky extra gegevens opleverden in dit onderzoek.

Het onderzoek werd begin 2020 opgestart in het kader van mogelijke granaataanslagen in Antwerpen of omgeving. Daarin verzamelden de speurders van de federale gerechtelijke politie Antwerpen informatie over twee families.

“Een lid van de familie T. werd tweemaal op korte tijd bedreigd. Dat is een rechtstreeks gevolg van zijn vermeende betrokkenheid bij internationale drugshandel. Het onderzoek evolueerde zo naar een drugsonderzoek”, verduidelijkt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Een 25-jarige man uit Deurne kreeg op 9 maart 2021 bezoek van de speurders. Hij stond toen onder elektronisch toezicht in een drugsdossier. “Enkele dagen later knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij naar Nederland. Hij kon op 13 maart op de snelweg A13 in Delft gearresteerd worden. Intussen zit hij in strafuitvoering, nadat er een filmpje van een ontvoering en agressie op zijn gsm werd teruggevonden”, aldus Aerts.

Het onderzoek kon de criminele activiteiten van de twee verwante families, die mogelijk werden aangestuurd vanuit Dubai, in beeld brengen. Gekraakte geëncrypteerde berichten uit Operatie Sky leverden in dit onderzoek extra informatie op.

Pincodefraude

“Op die manier konden medeverdachten geïdentificeerd worden en ook nieuwe criminele feiten gelinkt worden aan deze criminele organisatie”, zegt Aerts. Zo zouden ze betrokken zijn bij de invoer van minstens 1,3 ton cocaïne, goed voor een geschatte straatwaarde van 51,6 miljoen euro. “Er werd onder meer gebruikt gemaakt van pincodefraude om partijen cocaïne binnen te smokkelen. De organisatie zou zich ook hebben beziggehouden met de verkoop van cocaïne”, aldus Aerts.

Maandag werden dertien huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten, Wommelgem en in de gevangenissen van Antwerpen en Wortel. Daarbij werden tien personen opgepakt. Het gaat om mannen tussen 23 en 44 jaar en een vrouw van 28. Er konden ook enkele voertuigen en luxegoederen in beslag worden genomen.

“Zes mensen die gearresteerd zijn, werken of hebben gewerkt voor een havenbedrijf. Het gaat om de 28-jarige vrouw uit Deurne, die illegale opzoekingen deed in databanken voor de criminele organisatie, en vijf mannen van 24, 27, 36, 43 en 44 uit Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Schoten en Wommelgem”, verduidelijkt Aerts.

