SJOTCAST #13. “De slechtste transfer van Manchester United was de komst van Cristiano Ronaldo”

Cristiano Ronaldo is een spookrijder bij Manchester United. En dat is niet eens zijn eigen schuld.

Geen oktoberblues bij Sjotcast. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en redacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 13 droomt Guillaume weg van het oude Manchester United, vond Yanko condooms in voetbaltoiletten en overloopt het duo de niet zo heel Super Sunday in de Belgische competitie.