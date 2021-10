“Met het Covid Safe Ticket zal het leven van gevaccineerden makkelijker, veiliger én vrijer verlopen”, zo verklaarde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag. En in Vlaanderen is het overgrote merendeel van de bevolking volledig gevaccineerd. Waarom is de Vlaamse regering dan zo fel gekant tegen de coronapas?