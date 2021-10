Jongeman (19) staat terecht omdat hij tiener sloeg, vernederde en filmde: “Op de beelden was een doodsbang slachtoffer te zien”

Een 19-jarige jongeman uit Puurs stond in Mechelen voor de strafrechter omdat hij vorig jaar een minderjarige jongen had geslagen, maar ook omdat hij hem vernederde en onder meer dwong om te dansen. De kerel filmde alles en stuurde het filmpje door naar enkele vrienden. Uiteindelijk kwamen de beelden ook op sociale media terecht en dat resulteerde in een betoging tegen zinloos geweld.

In oktober van vorig jaar werd een toen 15-jarige jongen op het pleintje voor de bibliotheek van Puurs (Puurs-Sint-Amands) aangevallen door andere jongeren. De tiener kreeg enkele rake klappen, werd gestampt, bespuwd en moest van zijn belagers ook een dansje uitvoeren. Het slachtoffer werd van 20 euro en een ring beroofd.

Het hele voorval werd ook gefilmd door één van de belagers van de tiener: een 19-jarige jongeman. Hij was de enige meerderjarige die aanwezig was en stond daarom alleen voor de correctionele rechtbank.

Na de feiten stuurde de Puursenaar het filmpje via Snapchat door naar twee vrienden en uiteindelijk belandde het ook bij de moeder van het slachtoffer en werd het op sociale media geplaatst. Het filmpje werd in geen tijd duizenden keren gedeeld en zorgde voor heel wat commotie. Enkele dagen later vond er zelfs een betoging plaats in Puurs als reactie tegen het zinloze geweld.

Blauw oog

“Daags na het geweld ging het minderjarige slachtoffer naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten vaststellen. Hij bleek verschillende kneuzingen te hebben, pijn aan de kaak, een blauw oog en tinnitus”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy. “Op het bewuste filmpje was een doodsbang slachtoffer te zien die de vernederingen van zijn belagers moest ondergaan. Alsof dat niet voldoende was, werd hij ook nog bedreigd en gevraagd om 150 euro te halen bij zijn ouders. Maar dat heeft hij van zijn ouders niet gekregen.”

Volgens het Openbaar Ministerie was er wel schuldinzicht bij de enige man die terechtstond en werd hij, toen het filmpje viraal ging, zelf ook bedreigd omdat heel snel duidelijk werd wie er bij de feiten betrokken was. Tegen de beklaagde werd maandag een jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 1.600 euro gevorderd.

Raid

De Puursenaar betwistte de feiten niet. “Deze feiten zijn verwerpelijk en dat beseft mijn cliënt als geen ander”, zei de raadsman. “Deze raid op de minderjarige jongen was niet gepland. Hij en een vriend waren onderweg naar de bibliotheek en zagen dan hoe een groepje jongeren het slachtoffer begon aan te vallen. Zo raakte ook hij erbij betrokken. Hij had beter moeten weten.”

Volgens de raadsman kampt de 19-jarige man zelf met ernstige problemen. Hij vroeg om een opschorting met strenge voorwaarden, waaronder een psychische begeleiding, op te leggen. Vonnis valt volgende maand. tdk