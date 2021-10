Jongetje dat kabelbaandrama overleefde, moet terugkeren naar voogd in Italië na juridische strijd

De grootvader aan moederskant zou de jongen in het geheim met een privévlucht meegenomen hebben naar Israël, waar de familie van de moeder woont. Eitan werd door de rechtbank toegewezen aan Aya Biran-Nirko, de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. Zij vocht de beslissing van de grootvader aan. In zowel Italië als in Israël werd een onderzoek geopend naar de man op verdenking van vrijheidsberoving.

Nu vraagt de Israëlische rechtbank de terugkeer van Eitan naar zijn tante in Italië. Daarnaast werd besloten dat de grootvader de gerechtskosten moet betalen. Deze komen neer op 70.000 Israëlische sjekels, oftewel bijna 19.000 euro.