Wouter Vrancken gaat roteren in de Croky Cup: “Andere spelers verdienen hun kans”

Met een thuismatch tegen seizoensrevelatie Union SG staat KV Mechelen morgenavond voor een zware opdracht in de zestiende finale van de Beker van België. Om blessures te vermijden en andere spelers een kans te geven is Wouter Vrancken toch van plan om te roteren in zijn basiself. “Als we het niet doen in een Engelse week, wanneer dan wel?”

Twee jaar na de cupwinst in 2019 wil KV Mechelen morgen een eerste stap zetten richting een nieuw bekerdelirium. De eerste klip die KV moet zien te omzeilen is wel meteen een hele lastige: Union SG, de fiere leider in de Jupiler Pro League.

“Het is de moeilijkste tegenstander die we konden loten maar aan de andere kant gaan we de motivatie niet ver moeten zoeken. Tegen de leider in de competitie weten we dat we vol aan de bak moeten. Een ander voordeel is dat we deze tegenstander toch iets beter kennen dan een ploeg uit een lagere reeks. We gaan er alles aan doen om door te stoten. We hopen dan ook dat het stadion zo vol mogelijk zal zitten. Met ons publiek erachter kunnen we toch altijd iets meer.”

Vermoeide spieren

In de competitie speelde KV de laatste drie wedstrijden met dezelfde basisploeg. Tegen Union zullen er andere namen op het wedstrijdblad staan. “Dat heeft met een aantal factoren te maken. Door de snelle opeenvolging van wedstrijden (vrijdag speelt KV al op Oostende, red.) is er een grotere kans op blessures bij sommige jongens. Dat kunnen we aflezen uit apparatuur die we hebben aangekocht om de vermoeidheid van de spieren te meten. Anderzijds zijn er andere spelers die het verdienen om zich ook eens te tonen. Jongens die aan het pushen zijn op training maar die geblokkeerd worden door de positieve resultaten en de goede prestaties van hun concurrenten in de competitie. Als we hen geen kans geven in een Engelse week, wanneer dan wel? Ik ga geen tien namen wisselen, maar hier en daar zullen er wel veranderingen zijn. Gezien de kans op blessures zou het een te groot risico zijn om het niet te doen. Zeker omdat we genoeg kwalitatieve alternatieven hebben in onze kern.”

© BELGA

Thoelen in doel

Een van de spelers die tegen Union in de ploeg komt is doelman Yannick Thoelen. De tweede doelman verloor dit seizoen zijn plaats aan Gaëtan Coucke maar krijgt in de beker de kans om zich nog eens te tonen aan het thuispubliek. “Net zoals vorig jaar kiezen we ervoor om de tweede doelman in de beker te laten spelen. Vanaf de halve finale schakelen we dan over naar de doelman die op dat moment ook in de competitie speelt.” Maar eerst dus voorbij Union geraken...