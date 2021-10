Huiszoekingen bij diergezondheidsbedrijf Zoetis in België wegens mogelijk machtsmisbruik

De Europese Commissie heeft maandag huiszoekingen uitgevoerd in vestigingen van het diergezondheidsbedrijf Zoetis in Zaventem en Louvain-la-Neuve. Dat heeft het bedrijf bevestigd. De raids kaderen in een onderzoek naar mogelijk misbruik van een dominante positie.

De Commissie kondigde maandag aan dat ze “onaangekondigde inspecties” uitvoerde op Belgische sites van een “farmabedrijf dat actief is in diergezondheid”, zonder een naam te noemen. “De Europese Commissie is bezorgd dat het bedrijf de EU-concurrentieregels overtreden heeft die misbruik van een dominante positie verbieden”, klonk het in een mededeling.

Zoetis bevestigde maandagnamiddag dat het het geviseerde bedrijf is. “Ik kan huiszoekingen bevestigen in onze vestigingen in Zaventem en Louvain-la-Neuve”, aldus een woordvoerster in Frankrijk. “We werken mee met het onderzoek van de Europese Commissie”, zo voegde ze nog toe, zonder meer details te geven.

Onderzoek en ontwikkeling

In Zaventem is het Belgische hoofdkantoor van Zoetis gevestigd, in Louvain-la-Neuve wordt een resem diergezondheidsproducten (zoals farmaproducten en vaccins) geproduceerd voor verschillende landen, zei de woordvoerster nog. Er zijn op beide sites ook onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

De Europese Commissie zegt nog dat de huiszoekingen een eerste stap zijn in een onderzoek, en dat dat niet betekent dat het bedrijf schuldig is aan machtsmisbruik.

Bij de huiszoekingen was ook de Belgische mededingingsautoriteit aanwezig.