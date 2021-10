Man betrapt terwijl hij paard vastbindt met strop: “Wou hij haar mishandelen? Ik begrijp er niets van”

Een onbekende man heeft maandagmiddag een merrie vastgebonden in haar stal. De eigenaar kwam daar eerder toevallig op uit terwijl de dader bezig was. “Hij stond op een emmer en was mijn paard met een tuinslang aan het vastbinden”, zegt de man verbouwereerd. “Ik vermoed dat hij haar wou mishandelen.”

Een man op een emmer. Bezig met het vastmaken van een tuinslang aan een balk in de stal. Met een paard dat al deels vastgebonden was. Dat trof Paul Vanhixe (57) maandagmiddag aan toen hij bij zijn stal op het kruispunt van de Dullaertweg met de Vaartdijkstraat in Gistel toekwam. De onbekende man vluchtte weg en kon niet meer aangetroffen worden.

De politie deed nog een zoekactie, maar dat mocht niet meer baten. “Ik begrijp hier helemaal niets van”, zegt Paul. “Wou die man haar mishandelen, zoals in het verleden al in Limburg is gebeurd?”

Achtervolging levert niets op

De merrie Spot is al twintig jaar oud en staat met drie andere paarden op de weide van Paul. Die gaat normaal elke maandagmiddag om 16 uur langs om vers hooi te geven. Maar hij was naar de markt geweest en stopte daardoor vroeger. “Om 13.30 uur kwam ik bij de schuttingsplaats aan”, zegt Paul. “Ik had wortelen mee zodat de paarden tot bij mij zouden komen. Maar ik zag er maar drie afkomen. Toen ik in de stal ging kijken, zag ik dat vreemde tafereel.”

Paul is nog steeds aangedaan van wat hij daar te zien kreeg. “Die man bedekte zijn gezicht meteen en liep enorm snel weg. Hij sprong in één keer over een hek van 1,6 meter. Dat kon ik hem onmogelijk nadoen”, zegt hij. “Ik ben in mijn auto gesprongen en ben achter hem gereden. Maar daarna liep hij de velden in en kon ik niet meer volgen.”

De paardenhouder verwittigde de politie en die zochten nog een tijdje naar de onbekende man. Maar dat leverde uiteindelijk niets meer op. “Ze hebben wel gezegd dat ze vaker zullen patrouilleren nu”, zegt Paul. “Meer kunnen zij natuurlijk ook niet doen. En ikzelf ook niet, want hoe kun je je paarden hier tegen beschermen? Dat frustreert me eigenlijk wel. Ik kan onmogelijk iets doen.”

Misbruiken of mishandelen

Wat de onbekende precies van plan was, blijft voorlopig echter onduidelijk. Paul zelf denkt meteen aan de misbruikte merries in Limburg een tijdje geleden. “Een paard kun je op die manier onmogelijk ophangen of zo”, zegt hij. “Dus ik denk niet dat dat de bedoeling was. Volgens mij wou die man haar misbruiken of mishandelen. Ik zie hier echt geen andere verklaring voor. Laat ons hopen dat we niet naar Limburgse toestanden gaan. Vorig jaar troffen we al eens één van de paarden met een rolluiklint rond de hals gebonden. Het dier had zichzelf toen waarschijnlijk los getrokken. Maar het geeft een heel onprettig gevoel dat iemand onze paarden viseert.”