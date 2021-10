Horrorverhaal uit de VS: drie broertjes leven jaar lang naast lichaam van overleden broer (9)

Drie broertjes van 15, 10 en 7 jaar hebben in Texas een jaar lang in een appartement met het lichaam van hun dode broertje geleefd. Dat heeft de politie ter plaatse vastgesteld. De drie waren ondervoed en gewond.

De oudste van de drie kinderen pleegde zondagnamiddag een hallucinant telefoontje naar de politie in Houston in de Amerikaanse staat Texas. Zijn broertje van negen jaar was al een jaar dood en zijn lichaam ligt sindsdien in hun appartement, zo vertelt hij.

De agenten gingen meteen ter plaatse en troffen drie broertjes aan en de resten van hun broertje. “Het heeft er alle schijn van dat de lichamelijke resten daar al lange tijd lagen”, zei sheriff Ed Gonzalez. De jongens waren achtergelaten door hun ouders, zo lijkt het. “Ze zorgden voor elkaar. De oudste nam de zorg voor zijn twee jongere broers op zich”, zo klonk het. Of een van de drie broers naar school ging, is onduidelijk.

Ondervoed

Wel duidelijk is dat de drie verwaarloosd waren. Ze waren ondervoed en hadden fysieke verwondingen, zo maakt de politie bekend. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en worden daar behandeld. De moeder van de kinderen en haar vriend zijn intussen verhoord. Wat dat opgeleverd heeft, is niet duidelijk.