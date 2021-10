Vrouw die rechtszaak van 500 miljoen trekt tegen Pornhub, getuigt anoniem: “Mijn seksueel misbruik vereeuwigd op internet”

“Toen ik de link opende, verkrampte ik volledig.” In het interview dat de Canadese vrouw gaf aan CityNews, vertelt ze anoniem over de gruwel die ze ervaarde toen ze in 2019 op sociale media een bericht kreeg van een oude schoolgenoot. Daarin stond een link naar pornowebsite Pornhub. Wat ze daar zag, was een slag in haar gezicht. “Dat ene beeld was genoeg om te weten wat er gaande was.”

Het bleek een filmpje te zijn waarin zij als twaalfjarige te zien is terwijl ze seksueel misbruikt wordt door een intussen overleden familielid. De vrouw zocht en vond in de commentaren onder dat filmpje nog meer video’s van het misbruik. “Ik begrijp niet hoe dat kan. Het is toch duidelijk zichtbaar dat ik toen nog een kind was?”

Voor altijd

Na de eerste schok eiste ze van Pornhub dat al die video’s verwijderd zouden worden. “Maar zelfs wanneer ze offline zijn, komen ze ooit wel weer bovendrijven.” Mensen kunnen op die pornosite alle filmpjes immers downloaden. “Het is vreselijk dat, hoe oud ik ook ben, mijn seksueel misbruik als kind vereeuwigd is in video’s. Niet alleen op iemands computer, maar op het internet. En het zal nooit weggaan.”

De Canadese vrouw staat aan de basis van een grote rechtszaak met verschillende klagers tegen Mindgeek, het moederbedrijf van Pornhub. Ze eisen 600 miljoen dollar - ruim 500 miljoen euro - voor onder meer filmpjes van seksueel misbruik, kinderporno en seksueel misbruik van kinderen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het interview.