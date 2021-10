Valt Kerstmis opnieuw in het water? En raken we ooit nog van het virus af? Al jullie vragen over de vierde coronagolf beantwoord

Alweer zijn er nieuwe maatregelen om alweer een nieuwe besmettingsgolf de kop in te drukken. Hoe is het toch zover kunnen komen, na de massale vaccinatiecampagne? Krijgen we binnenkort allemaal een derde prik? En moeten we straks voor het tweede jaar op rij een streep trekken door onze eindejaarsplannen? We kregen weer veel vragen binnen van lezers, en legden er enkele voor aan experts.