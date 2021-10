PODCAST. In Antwerpen was hij een loser, in Syrië werd hij een topterrorist: Hicham Chaïb staat terecht, maar niemand weet of hij nog leeft

Plots was hij het gezicht van Het Kwaad, toen hij voor de ogen van de wereld een gevangene afmaakte. Opmerkelijk, voor iemand die thuis in Antwerpen wat meewarig werd bekeken. Maar Hicham Chaïb groeide uit van nobody tot een gevreesde sheriff in het kalifaat. Straks staat Chaïb terecht voor het Hof van Assisen in Antwerpen. Eén probleem: hij zal er zelf niet zijn. Niemand weet met zekerheid of hij nog leeft.