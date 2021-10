Het is een hard bestaan, keeper zijn. Kijk naar wat ze de laatste weken naar hun hoofd krijgen geworpen in eerste klasse: aanstekers, voetzoekers, rookbommen. Naast de courante pinten en verwensingen. En zelfs bij de amateurs is het van dat. “Ik werd bekogeld met blikjes en beledigingen. Na de match stonden de tegensupporters mij zelfs op te wachten. Nog nooit meegemaakt.”