De Britse Queen (95) moet het rustiger aan doen en dat is tegen haar zin, maar entourage neemt doktersadvies serieus

De gezondheidstoestand van de Queen was de afgelopen dagen een veelbesproken thema in het Verenigd Koninkrijk. De 95-jarige Britse koningin moest immers een nacht in het ziekenhuis verblijven en is gevraagd het wat rustiger aan te gaan doen. Alleen: dat is dik tegen haar zin. Recent nog sloeg ze de prijs voor ‘Oudje van het Jaar’ af omdat ze naar eigen zeggen “niet aan de criteria voldoet”. Haar entourage neemt het doktersadvies echter wel serieus, en dus zal het leven van de Queen er voortaan dan toch een tikkeltje anders gaan uitzien.