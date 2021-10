Björn Engels komt ervan af met voorwaardelijke schorsing na rode kaart tegen Club Brugge

Engels werd zondag in de thuismatch tegen zijn ex-club in de slotminuten rechtstreeks uitgesloten, nadat hij als laatste verdediger de doorgebroken Van der Brempt foutief had afgestopt. De verdediger van Antwerp, die eerder in de topper zijn ploeg op voorsprong kopte, ging zonder mopperen douchen.

“Met die overtreding ontneemt Engels de aanvaller een duidelijke scoringskans in de 82ste minuut”, klinkt het in de bondsactie van bondsprocureur Ebe Verhaegen. “Maar de speler heeft een zeer beperkt disciplinair verleden. Enkel tijdens het seizoen 2013-2014 werd er een boete van 300 euro opgelegd wegens zijn houding tegenover de scheidsrechter.”

Vanwege dat gebrek aan antecedenten volstaat een voorwaardelijke straf, aldus het Bondsparket. Als Antwerp voor de volledige vrijspraak wilt gaan, komt de zaak dinsdag alsnog voor het Disciplinair Comité.