Stroomleveranciers haken af voor groepsaankoop: geen aanbod voor 70.000 consumenten

Organisator iChoosr schrapt daarom de groepsaankoop en stelt geen nieuw tarief voor. Het is de eerste keer in twaalf jaar dat het bedrijf zich genoodzaakt ziet om een groepsaankoop te schrappen.

Bij een groepsaankoop kunnen consumenten zich inschrijven om een aantrekkelijk tarief af te dwingen bij stroomleveranciers. Die doen dan een voordelig aanbod omdat ze op die manier een grote groep klanten zonder veel inspanning aan zich kunnen binden.

Door de stijgende energieprijzen lijkt het systeem in trek. Maar liefst 70.000 Vlamingen hadden zich ingeschreven op de groepsaankoop, waarop iChoosr een veiling had georganiseerd. Die is op 13 oktober georganiseerd, maar het resultaat viel tegen. IChoosr heeft de zowat 70.000 ingeschreven consumenten en professionele klanten maandag aangeschreven om ze op de hoogte te brengen.