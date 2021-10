Cruiseschip ‘Serenade of the Seas’ vaart pas binnen 2 jaar uit, maar een hut reserveren op de ‘ultieme wereldcruise’ kan vanaf nu al

In de avonturenroman van Jules Verne deden Phileas Fogg en zijn bediende Passepartout er 80 dagen over. Maar zij stopten natuurlijk niet om de haverklap om een of ander wereldwonder te aanschouwen. Speciaal voor wie véél tijd – en nog meer geld – heeft, organiseert Royal Caribbean de ultieme wereldcruise: 274 nachten op zee, met meer dan 150 stops in 65 landen. Het duurt nog twee jaar voor de Serenade of the Seas uitvaart, maar een hut reserveren kan nu al.