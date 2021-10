“Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wilde koning vermoorden om zijn vader op de troon te krijgen”

Koning Abdullah regeerde sinds 2005 tot aan zijn overlijden in 2015 over Saudi-Arabië. Daarna nam kroonprins Salman bin Abdul Aziz al-Saud over. En als het van diens zoon Mohammed bin Salman (MBS), de huidige kroonprins maar de eigenlijke leider van het land, afgehangen had was dat al een jaar eerder gebeurd. Dat blijkt uit een interview met Saad al-Jabri, een voormalig lid van de Saudische inlichtingendienst, op CBS.

Al-Jabri noemt MBS een “psychopaat en een moordenaar met onbeperkte middelen die een gevaar betekent voor zijn bevolking, voor de Amerikanen en voor de hele planeet”. De man beweert dat MBS in 2014 aan zijn neef - toen minister van Binnenlandse Zaken - voorstelde om koning Abdullah te laten vermoorden zodat zijn vader op de troon kon.

“Hij zei hem: Ik wil koning Abdullah vermoorden. Ik heb een ring met vergif in gekregen van de Russen. Het is genoeg voor mij om zijn hand te schudden en het is gebeurd. We weten niet zeker of hij stoer aan het doen was, maar iedereen nam het wel ernstig.” Die ontmoeting was gefilmd, zei de man nog, en hij zou twee kopieën in handen hebben.

Al-Jabri woont intussen in Canada. Het Saudische koningshuis ontkent wat hij zegt en benadrukt dat hij uit het land weggestuurd werd omdat hij verhalen gefabriceerd zou hebben.