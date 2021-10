Soedan

Het ziet er naar uit dat Soedan in de handen is gevallen van het leger. De premier, zijn woordvoerder en verschillende ministers en andere politici werden gearresteerd. De voorzitter van de overgangsregering, generaal Abdel Fattah al-Burhan, heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het is de tweede keer in evenveel maanden dat het leger de macht wil grijpen in Soedan.