Horeca houdt winterplan klaar “voor als de situatie verslechtert”

Gaan we binnenkort ons Corona Safe Ticket moeten tonen als we op restaurant willen gaan? “Laat ons hopen van niet, maar als de situatie uit de hand dreigt te lopen, dan nog liever dat dan minder tafeltjes of, godbetert, een verplichte sluiting. Dat moeten we kost wat kost vermijden”, zegt Matthias De Caluwe. De sector is er als de dood voor dat de feestdagen in het water vallen door een opstoot van corona en heeft daarom een plan uitgewerkt dat meteen kan worden opgestart wanneer de overheid beslist de regels aan te scherpen.

Coronapas

Volgens dat plan zouden klanten een Covid Safe Ticket moeten tonen als ze binnen willen eten. Buiten, op het terras, zou dat niet nodig zijn. En wie takeaway komt afhalen, zou óf een Covid Safe Ticket moeten kunnen tonen óf een mondmasker moeten dragen. En de medewerkers? “Wie een Covid Safe Ticket kan tonen, mag aan de slag zonder mondmasker; voor de anderen wordt het mondmasker verplicht. We hebben daarover contact gehad met de drie grote vakbonden en die zijn bereid in dit verhaal mee te stappen”, aldus nog De Caluwe, die benadrukt dat het plan “beperkt is in de tijd, met een geplande evaluatie, bijvoorbeeld na een maand”.

Drastische maatregelen vermijden

De bedoeling van het winterplan is duidelijk: voorkomen dat het Overlegcomité zou teruggrijpen naar de drastische maatregelen uit het recente verleden: “Capaciteitsbeperkende maatregelen zoals een maximaal aantal mensen per feest, anderhalve meter afstand tussen de tafels of, in het ergste geval, een tijdelijke sluiting, dat gaat echt niet meer. Dat kunnen onze ondernemers niet meer aan, nu alle reserves uitgeput zijn.” Al moet ook Matthias De Caluwe toegeven: Horeca Vlaanderen wikt, het Overlegcomité beschikt. “Maar zo weet de politiek tenminste dat we klaar staan om onze verantwoordelijkheid te nemen en onze steen bij te dragen in de strijd tegen corona.”

