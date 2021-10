Red Flames staan voor ultieme test tegen Noorwegen

De Noren, waar mannen en vrouwen hetzelfde loon krijgen, zijn de grootste concurrent op groepswinst en bijbehorend rechtstreeks ticket voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De Flames tellen net als Noorwegen zeven op negen, Polen volgt met vijf punten.

Bonscoach Ives Serneels kan op zijn voltallige selectie rekenen en liet al optekenen vol voor de drie punten te gaan. Justien Vanhaevermaet was een van de uitblinkers in de 7-0-zege tegen Kosovo en gelooft ook in de zege tegen Noorwegen. “We hebben veel vertrouwen opgedaan in de afgelopen twee wedstrijden. Noorwegen kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Polen. Iedereen is klaar voor deze match. Op korte termijn zijn we fysiek al wat sterker geworden en ook tactisch zijn we nu beter. We moeten scherp zijn in de omschakeling, in de twee richtingen. Daar zal veel beslist worden. We beseffen dat we kunnen voetballen. Als we dat gaan doen, dan is er veel mogelijk.”(vva)