Kan een burgemeester op eigen houtje beslissen om de coronapas in te voeren voor pakweg cafés en restaurants in de gemeente? Bij de provincies heerst onduidelijkheid over dat vraagstuk. De gouverneurs van Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen vinden dat de burgemeester die macht heeft, de Oost-Vlaamse gouverneur vindt de juridische basis niet sterk genoeg.