Jarige prinses Elisabeth krijgt telefoontje van koning Filip

Koning Filip (61) heeft met prinses Elisabeth gebeld om haar een gelukkige verjaardag te wensen. De oudste van zijn vier kinderen, die niet meer thuis woont maar in het Engelse Oxford, is maandag 20 jaar geworden. De vorst zelf is in Denemarken aangekomen voor een werkbezoek.

Wim Dehandschutter in Kopenhagen

Dat prinses Elisabeth haar twintigste verjaardag niet met haar ouders, broers en zus kon vieren, stond vast. Ze woont sinds een maand in Engeland, waar ze aan het Lincoln College van de Oxford University is beginnen te studeren.

Het koninklijk paleis gaf maandag op haar verjaardag een nieuwe foto van de kroonprinses vrij, die in Oxford is genomen. Ze legden geen verklaringen af over hoe Elisabeth die bijzondere dag voor haar viert. Dat behoort tot haar privéleven, klinkt het.

Het was sowieso een schooldag voor Elisabeth – ze volgt geschiedenis en politiek aan het Lincoln College. Mogelijk viert ze haar verjaardag maandagavond kleinschalig met haar studiegenoten. Alle eerstejaars aan het Lincoln College zitten samen in één gebouw. Ze eten samen en hebben ook een gemeenschappelijke ruimte, waar ze in groep kunnen praten, tv kijken, gezelschapsspelletjes spelen of andere activiteiten doen.

Haar vader koning Filip, die maandagmiddag op werkbezoek naar Denemarken vertrok, kon wel iets meer vertellen. Op het vliegtuig naar Kopenhagen zei hij aan de meereizende journalisten dat hij gebeld heeft met zijn jarige dochter. Hij voegde eraan toe dat Elisabeth zich al helemaal thuis voelt in Oxford en er ook erg gelukkig is. Tot slot toonde hij zich een fiere vader, door te verklaren dat zijn oudste dochter al een mooie weg in het leven heeft afgelegd.

Filip vertrok maandagmiddag vanop de militaire luchthaven van Melsbroek naar Kopenhagen. — © BELGA

Filip is de komende drie dagen in Kopenhagen om kennis te maken met de Deense arbeidsmarkt en hun opleidingsbeleid. Hij is vergezeld van verschillende politici, onder wie Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). De Belgische delegatie wilt leren van de Denen, die de afgelopen tien jaar verschillende hervormingen doorvoerden om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.