Beerschot-fan stal vlag van man met handicap: dader geïdentificeerd

Tijdens Anderlecht-Beerschot ontstond er tumult toen een Beerschot-fan uit het bezoekersvak ontsnapte en een Anderlecht-vlag stal. Vooral omdat die vlag toebehoorde aan een man met een handicap die in de nabijgelegen tribune voor rolstoelgebruikers zat. Leden van de South Leaders – de harde kern van Anderlecht uit Tribune 2 – braken met zo’n tien man los om de dief te lijf te gaan. De politie kon tijdig tussenbeide komen, maar tijdens de rest van de match was de sfeer verhit met beledigingen die over en weer vlogen. Dankzij de camera’s in het stadion is de vlaggendief ondertussen geïdentificeerd. De Beerschot-fan riskeert een sanctie – in de eerste plaats een fikse boete –, zeker omdat hij een persoon met een handicap belaagde. Ook de RSCA-fans die tussenkwamen, kunnen vervolgd worden.

Omdat er zoveel supportersincidenten zijn, was de politie extra waakzaam. Twee Beerschot- bussen werden extra gescreend en daarbij werden Bengaals vuur en vuurpijlen gevonden.(jug)