Karel Van Eetvelt blikt na zijn vertrek voor het eerst terug op zijn jaar als CEO van Anderlecht: “Ik werkte mee aan een vorm van mensenhandel”

Anderlecht wisselt tegenwoordig vaak van CEO. In 2020 was Karel Van Eetvelt (55) nog de man die een klein jaar lang de paars-witte lijnen uitzette. De ex-topman van Unizo stapte echter op omdat hij zich niet thuisvoelde in de voetbalwereld en botste met RSCA-voorzitter Wouter Vandenhaute, nochtans zijn vriend. In ‘Humo’ blikt Van Eetvelt nu terug. “De bestuurskamer van een voetbalclub is niet mijn wereld.”