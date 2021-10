Jean-Luc Dompé is een andere voetballer geworden bij Zulte Waregem: “Pas tevreden als ik heel seizoen beslissend ben”

Met 4 op 6 in zijn jongste twee matchen heeft Zulte Waregem een moeilijke periode een beetje achter zich kunnen laten. En dat heeft Essevee grotendeels te danken aan de flitsen van Jean-Luc Dompé (26). Op Mechelen had de Fransman opnieuw een begenadigde dag en had hij met twee assists een groot aandeel in het gelijkspel van zijn team. Dompé trekt dit seizoen de uitstekende lijn van vorig jaar door en ontpopte zich tot de absolute sterkhouder van het team van Francky Dury.