Het was allicht wel de meest verrassende van alle Gentse transfers van de voorbije zomer. Ilombe Mboyo leek bij STVV in alle rust te genieten van de herfst van zijn actieve voetballoopbaan. Tot er een telefoontje kwam uit de Ghelamco Arena. “Ik heb dan ook geen seconde geaarzeld, want dit is voor mij een unieke kans en die wilde ik in geen geval laten liggen.”