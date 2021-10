Schoten/Hamme

Tweeënhalf jaar geleden werd de Roemeense arbeider Cristian Ion Nitu (36) onwel in een put terwijl hij aan de gasleiding aan het werken was in Schoten. Volgens de familie was hij kerngezond, maar het autopsieverslag wijst op een ziekte. “Wij zijn zwaar ontgoocheld. Het onderzoek is niet grondig gebeurd”, vindt zijn neef Ciprian Zamfirescu.