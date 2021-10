Assistent-regisseur van Alec Baldwin-film was al eens ontslagen na schietincident

De assistent-regisseur van de film ‘Rust’, Dave Halls, werd al eens ontslagen van een filmset na een schietincident. Halls is een van de twee medewerkers naar wie onderzoek wordt gevoerd nadat acteur Alec Baldwin donderdag op de filmset cameravrouw Halyna Hutchins had doodgeschoten.

Halls werd in 2019 van de filmset van Freedom’s Path ontslagen nadat er een ongeluk met een pistool was gebeurd, meldt de productiemaatschappij. Daarbij raakte een crewlid gewond. Er zou toen een schriftelijk verslag van het incident zijn gemaakt.

Ook naar de filmwapensmid, de 24-jarige Hannah Gutierrez Reed, wordt onderzoek gevoerd. In het pistool, dat als rekwisiet diende, zaten één echte kogel en enkele losse flodders. Die flodders worden op een filmset gebruikt zodat een knalgeluid ontstaat maar er geen kogel wordt afgevuurd als de trekker wordt overgehaald.

De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins overleed op de set. Regisseur Joel Souza raakte gewond. Gutierrez Reed en Halls zouden het wapen het laatst in handen hebben gehad voordat het naar Baldwin ging. Ook zouden zij verantwoordelijk zijn geweest voor het ‘koud’ maken van het wapen: ervoor zorgen dat er geen echte kogels in zitten. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.

Entertainmentsite The Wrap vernam van anonieme bronnen dat crewleden enkele uren voor het dodelijke incident met het wapen op conservenblikken hadden geschoten. Daarbij zouden ze de strenge sectorregels over echte munitie op een filmset niet hebben gerespecteerd.