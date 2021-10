Mondmaskerplicht en Covid Safe Ticket: hier wacht men niet op het Overlegcomité en worden alweer coronamaatregelen ingevoerd

Het Overlegcomité komt dinsdagnamiddag pas samen, maar met de stijgende coronacijfers wacht men her en der niet op de politici om al op eigen houtje maatregelen te nemen. Met name in verschillende scholen is de mondmaskerplicht alweer ingevoerd, en in Vilvoorde wordt het Covid Safe Ticket ingevoerd.

UGent

Aan de UGent geldt de mondmaskerplicht al sinds maandag. Studenten moeten in alle auditoria, les- en practicumlokalen een mondmasker dragen, ongeacht de luchtkwaliteit of de mogelijkheid om afstand te houden van elkaar. Lesgevers mogen tijdens onderwijsactiviteiten enkel het mondmasker afzetten indien ze minstens 1,5 meter afstand kunnen houden. De mondmaskerplicht is ook van kracht in gangen, trappen en liften. Ze geldt ook in cafetaria en studentenrestaurants, behalve tijdens het eten of drinken.

“De stijgende coronacijfers tonen aan dat de pandemie nog niet voorbij is en dat we alert moeten blijven”, argumenteert rector Rik Van de Walle. “Door weer wat vaker een mondmasker te dragen kunnen we hopelijk de nood aan strengere maatregelen (helpen) voorkomen.” Vooral de stijging van de belangrijkste corona-indicatoren “dwingen ons tot een nieuwe risicoanalyse”, luidt het nog.

UAntwerpen

Aan de UAntwerpen volgde men snel het voorbeeld van hun Gentse collega’s: ook daar geldt al sinds maandag een mondmaskerplicht. “Het mondmasker is bij de UAntwerpen nooit weggeweest: je moest het dragen, tenzij je neerzat en anderhalve meter afstand van anderen kon bewaren. Die uitzondering vervalt nu, al beseffen we dat niet alle studenten het leuk zullen vinden”, zegt woordvoerder Peter De Meyer. “Maar als we met deze vrij eenvoudige maatregel het contactonderwijs kunnen redden, dan is het een kleine moeite.”

Scholen in Kortrijk

Ook de Rhizoscholen in Kortrijk vragen hun leerlingen en leerkrachten al om het mondmasker weer op te houden, net als de Kortrijkse hogeschool Howest. “Niet iedereen is voorstander, maar het is in het belang van eenieder”, zegt algemeen directeur Nancy Dedeurwaerder van de Rhizoscholen. “Het aantal besmettingen loopt verder op. Wij hebben niet gewacht op de politiek. We hebben 103 leerlingen in quarantaine en een twintigtal leerkrachten. Door het mondmasker op te zetten beperken we de risico’s. Volgende week is er vakantie. Daarna bekijken we hoe alles evolueert. Er is voor alle duidelijkheid geen uitbraak in onze school. Wij willen enkel dat onze leerlingen zo normaal mogelijk les kunnen krijgen.”

Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo voert eveneens opnieuw een mondmaskerplicht in, voor alle indoor evenementen en in stadsgebouwen. In winkels en horecazaken wordt het mondmasker “sterk geadviseerd”. De Oost-Vlaamse stad telde vorige week 52 besmettingen, maar burgemeester Luc Vandevelde wil met een reeks maatregelen een nieuwe uitbraak verhinderen en wacht niet op instructies van het Overlegcomité. Het stadspersoneel moet ook opnieuw overschakelen naar digitale vergaderingen.

Vilvoorde

In Vilvoorde voert burgemeester Hans Bonte (Vooruit) na veel vijven en zessen dan weer de verplichting in om een Covid Safe Ticket voor te leggen in fitnesscentra. Bonte wil daarmee vermijden dat ongevaccineerde Brusselaars (waar de vaccinatiegraad merkelijk lager is dan in Vlaanderen) massaal naar de Brusselse rand trekken om te fitnessen.

