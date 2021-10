Politie onderzoekt brandstichting op Antwerpse Zuid: link met drugsmilieu?

In Antwerpen hebben onbekenden in de nacht van maandag op dinsdag brand proberen te stichten in een rijhuis in de Montignystraat op het Zuid. Dat zegt het Antwerpse parket. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. De federale politie voert het onderzoek en gaat ook na of er mogelijk een link is met het drugsmilieu, zoals wel vaker het geval is bij soortgelijke incidenten.