Vermiste wandelaar is telefonisch onbereikbaar… omdat hij niet wil opnemen voor onbekend nummer

Een wandelaar in de bergen van de Amerikaanse staat Colorado is een etmaal lang vermist geweest. De persoon – wiens identiteit niet openbaar is gemaakt – wilde namelijk niet opnemen toen reddingswerkers hem telefonisch probeerden te bereiken: zijn gsm herkende het telefoonnummer namelijk niet.

De persoon werd op 18 oktober als vermist opgegeven, toen hij niet terugkwam van een expeditie op Mount Elbert. Speurders doorzochten het gebied, maar konden de wandelaar niet vinden. Toen probeerde het team de wandelaar te bellen, maar ook zo konden ze geen contact krijgen.

De wandelaar was – zo bleek later – de weg kwijtgeraakt, en moest flink wat uren wandelen om uiteindelijk weer op de juiste route terecht te komen. Zo kon de wandelaar weer bij zijn auto komen. De persoon was zich er al die tijd niet van bewust dat er een zoekactie bezig was.

“De gezochte persoon negeerde meerdere oproepen omdat het telefoonnummer niet werd herkend,” schrijven de medewerkers van Lake County Search and Rescue op Facebook. “Als je langer onderweg bent dan de routebeschrijving had aangegeven, en je krijgt meerdere telefoonoproepen van een onbekend nummer, neem dan alsjeblieft op: het kan een zoekteam zijn dat wil weten of je veilig bent,” aldus de organisatie.